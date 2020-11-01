17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли связь между позитивными эмоциями и памятью
У пожилых людей, которые испытывают энтузиазм и остаются бодрыми, она ухудшается медленнее.
С возрастом память человека ухудшается, но американские исследователи обнаружили новый неожиданный фактор, который может замедлить этот процесс.
Ученые проанализировали данные 991 гражданина США среднего и пожилого возраста. Все пациенты участвовали в продолжительном национальном исследовании процессов старения, которое проводилось в 1995—1996, 2004−2006 и 2013−2014 годах.
Каждый раз во время этих этапов исследования они сообщали об эмоциях, которые испытывали за последний месяц. Участники также проходили небольшие тесты на запоминание. Им зачитывали ряд слов, которые нужно было повторить сразу, а затем еще раз — через 15 минут.
На основе полученных данных исследователи изучили связь между позитивными эмоциями и ухудшением памяти с учетом возраста, пола, образования, эмоционального состояния и экстраверсии. Они заметили, что память людей, которые часто испытывают энтузиазм и бодрость, с возрастом ухудшается медленнее. Выводы ученых опубликованы в журнале Psychological Science.
Как именно работает этот «механизм», ученым еще предстоит выяснить.
Анна Лысенко