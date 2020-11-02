Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 ноябряПетр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
1010 самых грязных рек России
18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пропавший в Таиланде кот вернулся домой с долгами за рыбу

Об этом гласила табличка на его ошейнике

Забавная история произошла в Таиланде. Домашний кот из района Чанг-Пхуак, пропавший на несколько дней, вернулся домой с запиской на шее.

Опубликовано ช้างเผือก Понедельник, 26 октября 2020 г.

В ней сообщалось, что кот прибился к рыбному магазину и так вожделенно смотрел на скумбрию, что продавщица сдалась и дала ему целых три рыбины. В записке, прикрепленной к новому ошейнику, еще было указано местоположение магазина, имя продавщицы (тетя Мэй) и номер ее телефона.

Опубликовано ช้างเผือก Понедельник, 26 октября 2020 г.

Хозяева кота сделали фото записки и опубликовали в соцсетях. Они уточнили, что кот пропал лишь на три дня, но уже успел загнать их в долги. В комментариях пользователи поинтересовались, вернули ли хозяева кота деньги за рыбу или тетя Мэй просто хотела узнать, что кот благополучно вернулся домой, пишет The Indian Express.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин: Роскосмос не справился с программой сверхтяжелой ракеты
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Немченко
Песков прокомментировал падение курса рубля
Меркель предупредила о грядущих тяжелых месяцах из-за COVID
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
Что делать домочадцам пациентов с COVID-19
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова: фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь