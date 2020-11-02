Опубликовано ช้างเผือก Понедельник, 26 октября 2020 г.
18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пропавший в Таиланде кот вернулся домой с долгами за рыбу
Об этом гласила табличка на его ошейнике
Забавная история произошла в Таиланде. Домашний кот из района
В ней сообщалось, что кот прибился к рыбному магазину и так вожделенно смотрел на скумбрию, что продавщица сдалась и дала ему целых три рыбины. В записке, прикрепленной к новому ошейнику, еще было указано местоположение магазина, имя продавщицы (тетя Мэй) и номер ее телефона.
Хозяева кота сделали фото записки и опубликовали в соцсетях. Они уточнили, что кот пропал лишь на три дня, но уже успел загнать их в долги. В комментариях пользователи поинтересовались, вернули ли хозяева кота деньги за рыбу или тетя Мэй просто хотела узнать, что кот благополучно вернулся домой, пишет The Indian Express.
Екатерина Гура