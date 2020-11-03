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12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком

Для этого надо пройти минимум 10 тысяч шагов в день

Источник: AP 2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о денежном вознаграждении за ходьбу пешком. Согласно нему, все жители страны старше 18 лет могут получить от государства небольшие денежные выплаты, если будут проходить за сутки минимум 10 тысяч шагов.

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Для того, чтобы участвовать в программе, нужно зарегистрироваться на сайте «Здоровый образ жизни» (его планируют запустить позже). Там же будет производиться контроль шагов и выплаты на специальный электронный кошелек, пишет Sputnik Узбекистан.

Так, за пройденные 10 тысяч шагов в сутки участники получат 3000 сумов (около 23 рублей). Кроме того, получить деньги можно и за общую активность в течение месяца: житель города, прошедший больше остальных участников, получит 300 тысяч сумов (2330 рублей), а житель села — 500 тысяч сумов (4000 рублей). А тот, кто пройдет больше всех в стране, сможет заработать миллион сумов (7800 рублей).

Примечательно, что деньги для инициативы будут собирать в качестве дополнительного налога с производителей вредных для здоровья продуктов.

Какая именно продукция будет считаться «вредной», пока не сообщается.

Екатерина Гура

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