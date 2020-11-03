12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком
Для этого надо пройти минимум 10 тысяч шагов в день
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о денежном вознаграждении за ходьбу пешком. Согласно нему, все жители страны старше 18 лет могут получить от государства небольшие денежные выплаты, если будут проходить за сутки минимум 10 тысяч шагов.
Для того, чтобы участвовать в программе, нужно зарегистрироваться на сайте «Здоровый образ жизни» (его планируют запустить позже). Там же будет производиться контроль шагов и выплаты на специальный электронный кошелек, пишет Sputnik Узбекистан.
Так, за пройденные 10 тысяч шагов в сутки участники получат 3000 сумов (около 23 рублей). Кроме того, получить деньги можно и за общую активность в течение месяца: житель города, прошедший больше остальных участников, получит 300 тысяч сумов (2330 рублей), а житель села — 500 тысяч сумов (4000 рублей). А тот, кто пройдет больше всех в стране, сможет заработать миллион сумов (7800 рублей).
Какая именно продукция будет считаться «вредной», пока не сообщается.
Екатерина Гура