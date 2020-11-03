12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что общего у младенцев современных людей и неандертальцев
Анализ молочных зубов из пещер в Италии помог пролить свет на темпы развития детей наших вымерших «кузенов».
Младенцы неандертальцев развивались в таком же темпе, как и дети современных людей. Даже от груди их отлучали примерно в таком же возрасте, установили европейские ученые.
Исследователи проанализировали три молочных зуба неандертальцев возрастом 45−70 тысяч лет, найденные на
Исследователи отмечают, что такое сходство связано с физиологией, а не культурными особенностями. Именно к 6 месяцам дети Homo sapiens, как и их вымерших «кузенов», развиваются настолько, что начинают испытывать потребность в дополнительной энергии, говорится в исследовании, опубликованном в PNAS.
Неандертальцы — наши ближайшие родственники на эволюционном древе. Тем не менее, их темпы роста до сих пор широко обсуждаются в научной литературе. По итогам исследования ученые предположили, что новорожденные неандертальцы имели такой же вес, как и современные младенцы, а в раннем детском возрасте развивались очень схоже.
Химический состав зубов также показал, что неандертальцы, вероятно, были менее мобильны, чем считается. Большую часть времени они проводили недалеко от дома. По словам исследователей, это говорит об «очень современном способе мышления» и продуманном использовании местных ресурсов.
Анна Лысенко