14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили, что летучие мыши могут «предсказывать» будущее
Но только то, которое связано с их пропитанием.
До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши обладают экстрасенсорным восприятием. В новом исследовании ученые доказали, что эти животные действительно имеют необычный «талант» — они могут очень точно предсказывать траекторию полета своей добычи.
Известно, что для охоты летучие мыши используют эхолокацию. Они испускают неслышимые для человека звуки и улавливают их эхо, отраженное от насекомых. Исследователи из Университета Джона Хопкинса предположили, что, получая такие сигналы, летучие мыши могут не только определять, где пролетает их «обед», но и прогнозировать дальнейшую траекторию полета насекомого.
Чтобы проверить, способен ли мозг этих животных на такое сверхточное вычисление, ученые воссоздали в лаборатории все условия охоты летучих мышей в дикой природе. Они записывали эхолокационные крики животных, а также движения их головы во время охоты на насекомых.
Именно эти движения показали, что летучая мышь уже знает, в какой точке пространства окажется ее жертва, в момент, когда насекомое только туда направляется. Они поворачивали головы в нужном направлении еще до того, как их цель там окажется, говорится в исследовании, опубликованном в PNAS.
Ученые сравнили такое предугадывание с теннисом. В момент, когда его противник только ударил ракеткой, теннисист уже видит, куда попадет мяч.
Анна Лысенко