Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
75VIP-вирус
1010 самых грязных рек России
14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили, что летучие мыши могут «предсказывать» будущее

Но только то, которое связано с их пропитанием.

Источник: CC0/jochemy

До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши обладают экстрасенсорным восприятием. В новом исследовании ученые доказали, что эти животные действительно имеют необычный «талант» — они могут очень точно предсказывать траекторию полета своей добычи.

Читайте также
У древних существ обнаружили умение выстраиваться в очередь

Известно, что для охоты летучие мыши используют эхолокацию. Они испускают неслышимые для человека звуки и улавливают их эхо, отраженное от насекомых. Исследователи из Университета Джона Хопкинса предположили, что, получая такие сигналы, летучие мыши могут не только определять, где пролетает их «обед», но и прогнозировать дальнейшую траекторию полета насекомого.

Чтобы проверить, способен ли мозг этих животных на такое сверхточное вычисление, ученые воссоздали в лаборатории все условия охоты летучих мышей в дикой природе. Они записывали эхолокационные крики животных, а также движения их головы во время охоты на насекомых.

Именно эти движения показали, что летучая мышь уже знает, в какой точке пространства окажется ее жертва, в момент, когда насекомое только туда направляется. Они поворачивали головы в нужном направлении еще до того, как их цель там окажется, говорится в исследовании, опубликованном в PNAS.

Исследователи считают, что для прогнозирования летучие мыши используют информацию о скорости полета насекомого, полученную из хронометража эхолокационных сигналов, а затем корректируют «прицел».

Ученые сравнили такое предугадывание с теннисом. В момент, когда его противник только ударил ракеткой, теннисист уже видит, куда попадет мяч.

Анна Лысенко

Минздрав Украины заявил о катастрофе в стране из-за COVID-19
В профсоюзе заявили о массовом увольнении пилотов «Аэрофлота»
В России разрабатывают систему для контроля за ношением масок
Теракт в центре Вены: что известно на данный момент
Ученые выявили роль «суперраспространителей» в пандемии COVID-19
Ловушка в квитанции: как заставляют платить за ЖКХ больше
Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
4 актрисы из «Ералаша» выросли и стали звездами
Hi-Tech
Эти вещи придумали в Америке (но вы могли об этом не знать) В некоторые факты трудно поверить
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Располнела и носит косынку: Заворотнюк не узнать после болезни
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Дети
Актрисы, которые снимались в кино беременными (вы удивитесь!) Кто из звездных мам работал во время ожидания малыша? Смотрите в галерее
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь