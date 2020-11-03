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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователь Сети нашел в доме у родителей подлинник Дали (фото)

Об уникальности картины до этого никто не подозревал.

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Пользователь Reddit в начале ноября рассказал на ресурсе об удивительной находке, которую он сделал в доме у своих родителей. По словам автора, вся его семья увлекается искусством: родители часто покупают интересные картины, а сам он профессионально рисует.

В один из дней он изучал картины, висящие на стене, и обнаружил подозрительный акварельный рисунок, напоминавший стиль Сальвадора Дали. Внимательно изучив картину, реддитор обнаружил подпись автора, подтверждающую его догадки.

Он поделился своими подозрениями с родителями, и те отнесли рисунок на оценку экспертам. В итоге все подтвердилось. Оказалось, что семья автора, сама того не зная, владеет подлинником Сальвадора Дали, который может стоить огромных денег.

I was looking through some paintings we have at our house and found this one, an original minor work by Salvador Dali from r/mildlyinteresting

В комментариях реддитор уточнил, что родители не собираются продавать картину и намерены сохранить ее как семейную реликвию.

Екатерина Гура

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