Пользователь Сети нашел в доме у родителей подлинник Дали (фото)

Пользователь Reddit в начале ноября рассказал на ресурсе об удивительной находке, которую он сделал в доме у своих родителей. По словам автора, вся его семья увлекается искусством: родители часто покупают интересные картины, а сам он профессионально рисует.
В один из дней он изучал картины, висящие на стене, и обнаружил подозрительный акварельный рисунок, напоминавший стиль Сальвадора Дали. Внимательно изучив картину, реддитор обнаружил подпись автора, подтверждающую его догадки.
Он поделился своими подозрениями с родителями, и те отнесли рисунок на оценку экспертам. В итоге все подтвердилось. Оказалось, что семья автора, сама того не зная, владеет подлинником Сальвадора Дали, который может стоить огромных денег.
В комментариях реддитор уточнил, что родители не собираются продавать картину и намерены сохранить ее как семейную реликвию.