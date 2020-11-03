17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец случайно нашел дома выигрышный лотерейный билет
Билет чудом уцелел в камине
38-летний Джеймс Киндер из штата Флорида во время чистки камина заметил небольшой кусок бумаги, который должен был сгореть, но удивительным образом уцелел в огне.
Любопытство взяло верх и Киндер достал бумагу, чтобы посмотреть на нее. К его удивлению, это оказалась новая
Мужчина тут же обратился к представителям лотереи и уже забрал свой выигрыш. После уплаты необходимых налогов сумма составила 790 тысяч долларов (около 63 миллионов рублей), пишет UPI. Что Джеймс будет делать с внезапным богатством, он еще не решил.
Екатерина Гура