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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец случайно нашел дома выигрышный лотерейный билет

Билет чудом уцелел в камине

Источник: Reuters
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38-летний Джеймс Киндер из штата Флорида во время чистки камина заметил небольшой кусок бумаги, который должен был сгореть, но удивительным образом уцелел в огне.

Любопытство взяло верх и Киндер достал бумагу, чтобы посмотреть на нее. К его удивлению, это оказалась новая скретч-карта лотереи. Стерев защитный слой, американец не поверил своим глазам: оказалось, что он выиграл миллион долларов (почти 80 миллионов рублей).

Мужчина тут же обратился к представителям лотереи и уже забрал свой выигрыш. После уплаты необходимых налогов сумма составила 790 тысяч долларов (около 63 миллионов рублей), пишет UPI. Что Джеймс будет делать с внезапным богатством, он еще не решил.

Екатерина Гура

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