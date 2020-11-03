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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Шри-Ланке спасли 120 черных дельфинов, выбросившихся на берег

В спасательной операции приняли участие военные и волонтеры

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В городе Панадура на Шри-Ланке на берег выбросились 120 черных дельфинов, известных как гринды.

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Представители Управления по защите морской среды заявили, что это был самый большой выброс дельфинов на берег, когда-либо зарегистрированный в стране. Спасательная операция, в которой приняли участие военные, волонтеры и представители зоозащитных организаций, длилась весь вечер и всю ночь, пишет The Guardian.

Чтобы вернуть дельфинов в океан, было использовано прибрежное патрульное судно. К сожалению, двое дельфинов погибли, зато остальных общими усилиями удалось спасти.

Ученые до сих пор не могут найти ответ, почему дельфины массово выбрасываются на берег. Согласно одной из теорий, животные плывут к берегу вслед за сородичем, если тот издал сигнал бедствия. Часто в таких ситуациях дельфины погибают.

Екатерина Гура

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