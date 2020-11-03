18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Шри-Ланке спасли 120 черных дельфинов, выбросившихся на берег
В спасательной операции приняли участие военные и волонтеры
В городе Панадура на
Представители Управления по защите морской среды заявили, что это был самый большой выброс дельфинов на берег,
Чтобы вернуть дельфинов в океан, было использовано прибрежное патрульное судно. К сожалению, двое дельфинов погибли, зато остальных общими усилиями удалось спасти.
Ученые до сих пор не могут найти ответ, почему дельфины массово выбрасываются на берег. Согласно одной из теорий, животные плывут к берегу вслед за сородичем, если тот издал сигнал бедствия. Часто в таких ситуациях дельфины погибают.
Екатерина Гура