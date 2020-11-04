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10:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индонезийский колледж начал принимать плату кокосами

Не все студенты могут платить за обучение в привычной форме.

Источник: CC0/moho01

Колледж туризма в Индонезии предложил студентам, пострадавшим от экономического спада во время пандемии коронавируса, платить за обучение кокосовыми орехами и другими продуктами.

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Заведение, которое находится в городе Гианьяр, провинция Бали, использует кокосы для производства кокосового масла первого отжима, сообщает UPI. Но студенты также могут оплачивать обучение листьями моринги и травой готу кола, которые используются для производства косметики и пищевых добавок.

По словам официальных лиц, продукты, сделанные из кокосовых орехов и других материалов, будут продаваться на территории кампуса, а вырученные средства пополнят бюджет колледжа.

Колледж туризма и другие учебные заведения в Индонезии пока что отказались от дистанционного обучения. Студентам регулярно измеряют температуру, а размеры групп сократили. Все учащиеся обязаны носить защитные маски.

Анна Лысенко

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