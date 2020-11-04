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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мексиканец слепил из пластилина невероятно реалистичных супергероев

Настоящие шедевры.

Мексиканский художник Амадеус Гаруда, известный в соцсетях как Доктор Гаруда, создал из пластилина фигурки знаменитых супергероев.

Бэтмен, Супермен, Веном, Человек-паук, Доктор Стрэндж и другие персонажи комиксов и фильмов выглядят удивительно реалистично. Сложно поверить, что их изготовили из материала для творчества в детском саду.

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Гаруда начинает работу с подробного наброска, затем создает металлический каркас и крепит на него алюминиевую фольгу. Только после этого он наносит пластилин, помогая себе металлическим стержнем и скальпелем. Готовую фигуру художник разукрашивает акриловой краской.

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Анна Лысенко

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