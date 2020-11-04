17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мексиканец слепил из пластилина невероятно реалистичных супергероев
Настоящие шедевры.
Мексиканский художник Амадеус Гаруда, известный в соцсетях как Доктор Гаруда, создал из пластилина фигурки знаменитых супергероев.
Бэтмен, Супермен, Веном,
Гаруда начинает работу с подробного наброска, затем создает металлический каркас и крепит на него алюминиевую фольгу. Только после этого он наносит пластилин, помогая себе металлическим стержнем и скальпелем. Готовую фигуру художник разукрашивает акриловой краской.
Анна Лысенко