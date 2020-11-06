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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае показали уникальный черный бриллиант из Сибири

Знаменитое сокровище входит в пятерку самых больших бриллиантов в мире.

В Шанхае публике представили уникальный черный бриллиант весом 88 карат с 57 гранями, когда-то добытый в Сибири.

Полюбоваться камнем, который входит в пятерку самых больших бриллиантов в мировой истории, можно на 3-й Китайской международной импортной выставке (CIIE).

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Бриллиант под названием «Карлов Нуар» огранили из камня весом 421 карат, найденного на алмазных рудниках в Сибири. Сокровище принадлежало знатной русской семье Карловых-Сапожниковых, а во время революции было вывезено в Париж, где его продали.

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В 1978 году французский ювелир Даниэль Пайассер основал ювелирный дом и назвал его Korloff в честь камня, хозяином которого стал. Сейчас Korloff Noir является талисманом компании и застрахован на сумму 37 миллионов долларов.

Анна Лысенко

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