Hire the man on the van https://t.co/c4jMZx1dG2— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) November 5, 2020
18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Безработный британец разместил свое резюме на грузовике
Это сработало уже через пару дней
33-летний Джеймс Пемблингтон из Великобритании почти пять лет проработал
Несколько месяцев он безрезультатно рассылал свои резюме, но никто его брать не торопился. Тогда британец решил задействовать фантазию и прорекламировать себя необычным способом.
Первой идеей Пемблингтона стали пирожные с
В течение 48 часов после запуска грузовика с информацией с Джеймсом связался менеджер по подбору персонала и предложил ему должность менеджера сайта в центре тестирования на COVID-19.
По словам мужчины, он был очень счастлив получить работу и надеется, что его история вдохновит и других людей не опускать руки, пишет Metro.
Екатерина Гура