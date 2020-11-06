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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безработный британец разместил свое резюме на грузовике

Это сработало уже через пару дней

33-летний Джеймс Пемблингтон из Великобритании почти пять лет проработал ивент-менеджером в тематическом парке, но из-за пандемии коронавируса его компания закрылась, и Джеймс потерял работу.

Несколько месяцев он безрезультатно рассылал свои резюме, но никто его брать не торопился. Тогда британец решил задействовать фантазию и прорекламировать себя необычным способом.

Первой идеей Пемблингтона стали пирожные с QR-кодом, сканирование которого отправляло работодателей на его личный веб-сайт с резюме и портфолио. И хоть десерты понравились всем, работу мужчине так никто и не предложил. Тогда британец решил сыграть по-крупному и разместил свое резюме на огромном грузовике. И в этот раз все сработало.

В течение 48 часов после запуска грузовика с информацией с Джеймсом связался менеджер по подбору персонала и предложил ему должность менеджера сайта в центре тестирования на COVID-19.

По словам мужчины, он был очень счастлив получить работу и надеется, что его история вдохновит и других людей не опускать руки, пишет Metro.

Екатерина Гура

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