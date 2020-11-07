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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3,3 тысячи лет

Это вторая подобная находка в регионе.

Житель Чехии отправился в лес за грибами, а вернулся с неожиданными находками — бронзовым мечом и топором возрастом около 3,3 тыс. лет.

Артефакты так поразили археологов, что близ городка Есеницко в Северной Моравии уже запланировали раскопки, сообщает Radio Prague International.

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«Только что прошел дождь, и я пошел собирать грибы. По дороге увидел кусок металла, торчащий среди камней. Я пнул его и обнаружил, что это был клинок, часть меча. Я порылся там еще немного и нашел бронзовый топор», — рассказал Роман Новак, сделавший находку.

По словам ученых, меч и топор датируются примерно 1300 годом до нашей эры и напоминают оружие, которое использовалось в основном на территории современной Северной Германии.

«У этого меча восьмиугольная рукоять, — говорит Иржи Ючелка, руководитель отдела археологии Силезского музея. — Это всего лишь второй меч такого типа, который был когда-либо найден в этих местах».

Эксперты говорят, что были удивлены, обнаружив такой меч в районе Есеницко, потому что в то время регион был малонаселенным. Однако анализ материала показал, что оружие местное.

Планируется, что после изучения находки выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.

Анна Лысенко

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