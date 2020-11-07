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13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США сбежавший хамелеон три дня просидел на ЛЭП (видео)

Его уже спасли.

Служба спасения животных в американском штате Пенсильвания провела операцию по спасению хамелеона, который три дня просидел на одном месте на линии электропередач.

Скорее всего, экзотическая ящерица, которая в дикой природе обитает только в Африке, сбежала у кого-то из дома или зоомагазина. Ее хозяин пока не объявился.

Животное было так напугано, что сидело на одном месте не двигаясь. Сказались и низкие температуры: в Пенсильвании для этих любительниц жары уже холодно.

Спасатели посоветовались с электриком и решили применить длинный сачок на деревянной ручке. Ящерица отказывалась слезать, но в конце концов ее смогли оторвать от провода и спустить на землю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Животное передали зоозащитникам в Peninsula Humane Society и SPCA. Если хозяин так и не отыщется, хамелеону подыщут новый дом.

Анна Лысенко

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