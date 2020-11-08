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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер показала, что стоит за идеальными селфи (фото)

Очень много ретуши и ни грамма естественности.

Жительница Таиланда, известная в Сети под ником Vienna, показала, что на самом деле стоит за идеальными фотографиями модных блогеров из соцсетей.

Девушка стала публиковать коллажи в жанре блог vs реальность. Одно селфи она продумывает до мелочей: принимает красивую позу, а снимок тщательно ретуширует. В специальных приложениях тайка улучшает кожу, увеличивает глаза и губы, уменьшает нос и талию, подчеркивает брови.

Второй снимок Vienna делает в точно такой же обстановке, но уже в естественной позе, а фото публикует без ретуши.

Сейчас за «разоблачениями» тайки только в одном Твиттере следят больше 780 тысяч человек.

Анна Лысенко

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