これでもう夏満喫できた。 pic.twitter.com/PnHTVNEkfC— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) September 19, 2020
15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер показала, что стоит за идеальными селфи (фото)
Очень много ретуши и ни грамма естественности.
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Очень много ретуши и ни грамма естественности.
Жительница Таиланда, известная в Сети под ником Vienna, показала, что на самом деле стоит за идеальными фотографиями модных блогеров из соцсетей.
これでもう夏満喫できた。 pic.twitter.com/PnHTVNEkfC— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) September 19, 2020
好きな人とご飯行く時 VS 仲良いやつとご飯行く時。 pic.twitter.com/9SUiP7HSPe— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) October 2, 2020
Девушка стала публиковать коллажи в жанре блог vs реальность. Одно селфи она продумывает до мелочей: принимает красивую позу, а снимок тщательно ретуширует. В специальных приложениях тайка улучшает кожу, увеличивает глаза и губы, уменьшает нос и талию, подчеркивает брови.
Второй снимок Vienna делает в точно такой же обстановке, но уже в естественной позе, а фото публикует без ретуши.
アイライナーを引く時。— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) August 26, 2020
CMでよく見るやつ vs 現実大体皆こう。 pic.twitter.com/OwVC4Bpfab
プールに飛び込んだ時の理想 vs 現実。 pic.twitter.com/ClfGXgH3aV— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) August 25, 2020
Сейчас за «разоблачениями» тайки только в одном Твиттере следят больше 780 тысяч человек.
夏やな。 pic.twitter.com/lgBkALFwCh— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) August 15, 2020
真夏の理想 VS 現実。 pic.twitter.com/H685OldfBU— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) August 7, 2020
2020年の夏。 pic.twitter.com/9O5Iqo9H9f— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) July 26, 2020
Анна Лысенко