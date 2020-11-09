16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф делает невероятные «инопланетные» снимки на Земле
В своем творчестве он объединяет реальные пейзажи и художественные элементы.
Британский фотограф Рубен Ву создает абсолютно волшебные картины, снимая природные ландшафты с помощью камеры с длительной экспозицией, фонарика и дрона.
Для своих фотосессий он находит необычные места на Земле, которые уже сами по себе напоминают пейзажи чужих планет. При этом он дополняет снимки световыми рисунками, которые делает с помощью дрона. В итоге его работы выглядят абсолютно фантастически и создают полное впечатление космических ландшафтов.
Екатерина Гура