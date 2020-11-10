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12:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мурмурация скворцов впечатлила европейцев (видео)

Невероятные небесные «танцы» птиц наблюдают в разных странах.

В начале ноября скворцы начинают покидать Западную Европу, улетая в теплые края. Перед отлетом они сбиваются в огромные стаи и радуют очевидцев впечатляющими небесными шоу.

Жители Испании, Великобритании, Нидерландов и других стран массово делятся эффектными видео мурмурации.

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Во время мурмурации стаи птиц формируют удивительные небесные фигуры разных форм. Эти птичьи «облака» движутся непредсказуемым образом, могут разделяться на части, снова соединяться, и даже пролетать друг сквозь друга на скорости до 40 километров в час. При этом птицы не сталкиваются.

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В 2014 году ученые из Уорвикского университета обнаружили, что скворцы стремятся поддерживать такую плотность, при которой они способны оптимально собирать информацию из окружения. Для этого необходимо поддерживать состояние предельной прозрачности: свет должен пробиваться сквозь стаю к каждой птице под самыми разными углами.

Компьютерное моделирование также показало, что мурмурация играет роль защиты стаи от хищников.

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Анна Лысенко

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