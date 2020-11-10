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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Казахстана превращает сухие листья в произведения искусства

Из них он вырезает забавные картины.

Художник-самоучка Канат Нуртазин из Астаны уже успел прославится на весь мир благодаря своим восхитительным и необычным работам.

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Канат вырезает сказочные сюжеты и известных персонажей на обычных листьях.

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Причем в своих работах художник использует как зеленые, так и опавшие сухие листья, которые благодаря своему цвету смотрятся совсем волшебно.

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Как отмечает Канат, резьбой по листьям он увлекся в 2013 году.

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С тех пор он успел поработать с Nickelodeon и британским подразделением Disney. Теперь он мечтает поработать с создателями фильмов о Гарри Поттере и студией Marvel.

Екатерина Гура

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