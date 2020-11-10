14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Казахстана превращает сухие листья в произведения искусства
Из них он вырезает забавные картины.
Канат вырезает сказочные сюжеты и известных персонажей на обычных листьях.
Причем в своих работах художник использует как зеленые, так и опавшие сухие листья, которые благодаря своему цвету смотрятся совсем волшебно.
Как отмечает Канат, резьбой по листьям он увлекся в 2013 году.
С тех пор он успел поработать с Nickelodeon и британским подразделением Disney. Теперь он мечтает поработать с создателями фильмов о Гарри Поттере и студией Marvel.
Екатерина Гура