Французы нашли письмо, отправленное с голубем 110 лет назад

Пара туристов из Франции случайно обнаружила сообщение, которое было послано с почтовым голубем еще 110 лет назад.
Джейд Халауи с подругой гулял пешком неподалеку от немецкой границы в Эльзасе, когда наткнулся на крошечный алюминиевый цилиндр, торчащий из земли, сообщает издание Les Dernieres Nouvelles d'Alsace. Именно в таких цилиндрах в прошлом отправляли сообщения голубиной почтой.
Мужчина вскрыл находку и увидел небольшой листик с посланием, но не смог понять ни слова. Туристы отнесли письмо в мемориальный музей Линге, где специалисты расшифровали и перевели текст на немецком.
Как оказалось, в письме, датированном 16 июля 1910 года, содержались сведения о военных учениях в районе немецкого городка Ингерсхайм. Послание составил прусский пехотный офицер, но оно так и не было доставлено по назначению.
В музее отметили, что подобные находки случаются очень редко. Теперь письмо станет одним из экспонатов мемориального музея.