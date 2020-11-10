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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французы нашли письмо, отправленное с голубем 110 лет назад

Чтобы его расшифровать, понадобилось привлечь специалистов.

Пара туристов из Франции случайно обнаружила сообщение, которое было послано с почтовым голубем еще 110 лет назад.

Джейд Халауи с подругой гулял пешком неподалеку от немецкой границы в Эльзасе, когда наткнулся на крошечный алюминиевый цилиндр, торчащий из земли, сообщает издание Les Dernieres Nouvelles d'Alsace. Именно в таких цилиндрах в прошлом отправляли сообщения голубиной почтой.

Мужчина вскрыл находку и увидел небольшой листик с посланием, но не смог понять ни слова. Туристы отнесли письмо в мемориальный музей Линге, где специалисты расшифровали и перевели текст на немецком.

Как оказалось, в письме, датированном 16 июля 1910 года, содержались сведения о военных учениях в районе немецкого городка Ингерсхайм. Послание составил прусский пехотный офицер, но оно так и не было доставлено по назначению.

В музее отметили, что подобные находки случаются очень редко. Теперь письмо станет одним из экспонатов мемориального музея.

Анна Лысенко

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