17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Четверо тигрят впервые вышли на прогулку в китайском зоопарке (фото)
Малышам исполнилось два месяца.
В зоопарке тематического парка Joy, расположенном в
Тигрята, появившиеся на свет в середине сентября, впервые покинули свой дом и вышли в большой открытый вольер, где на них могли посмотреть посетители.
Для малышей «первый выход в свет» оказался страшным и интересным одновременно. Сначала они рычали и неуверенно передвигались по вольеру всей компанией, а затем, осмелев, начали разбегаться в разных направлениях, пишет China news.
Имена тигрятам пока не выбрали, это сделают в ближайшее время с помощью
Екатерина Гура