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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Четверо тигрят впервые вышли на прогулку в китайском зоопарке (фото)

Малышам исполнилось два месяца.

В зоопарке тематического парка Joy, расположенном в юго-западном китайском муниципалитете Чунцин, произошло радостное событие.

Тигрята, появившиеся на свет в середине сентября, впервые покинули свой дом и вышли в большой открытый вольер, где на них могли посмотреть посетители.

Для малышей «первый выход в свет» оказался страшным и интересным одновременно. Сначала они рычали и неуверенно передвигались по вольеру всей компанией, а затем, осмелев, начали разбегаться в разных направлениях, пишет China news.

Имена тигрятам пока не выбрали, это сделают в ближайшее время с помощью онлайн-голосования.

Екатерина Гура

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