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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Китае 2000-летний амбар

Эта находка меняет представление о севере страны того времени.

Сотрудники Института культурных реликвий и археологии автономного района Внутренняя Монголия и университета имени Сунь Ятсена на территории административного района Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружили руины древнего грандиозного строения, которое, предположительно, было построено около 2 тысяч лет назад и использовалось для хранения зерна.

В ходе раскопок археологам удалось определить, что древний амбар стоял на платформе из утрамбованной земли, имел прямоугольную форму и состоял из 32 отсеков. Его длина составляла 170 метров, а ширина — 21 метр.

Ученые обнаружили в погребах под платформой много проса, а также 16 борозд, которые, судя по всему, использовались для отвода воды и обеспечения сухости в помещении. Специалистам удалось узнать, что здание было построено из сосны, которая снижала влажность внутри здания и защищала зерно от вредителей.

Ученые полагают, что зернохранилище использовалось в течение ста лет, после чего оно сгорело.

Специалисты отмечают, что эта находка меняет устоявшиеся представления об истории того времени.

Две тысячи лет назад это место было отдаленной пограничной областью вдоль Китайской стены, однако амбар построен по довольно высоким стандартам тогдашнего зодчества, а значит это место было не таким уж «глухим и диким» краем, как считалось ранее, пишет China Science.

Екатерина Гура

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