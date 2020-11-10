18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли в Китае 2000-летний амбар
Эта находка меняет представление о севере страны того времени.
Сотрудники Института культурных реликвий и археологии автономного района Внутренняя Монголия и университета имени Сунь Ятсена на территории административного района Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружили руины древнего грандиозного строения, которое, предположительно, было построено около 2 тысяч лет назад и использовалось для хранения зерна.
В ходе раскопок археологам удалось определить, что древний амбар стоял на платформе из утрамбованной земли, имел прямоугольную форму и состоял из 32 отсеков. Его длина составляла 170 метров, а ширина — 21 метр.
Ученые обнаружили в погребах под платформой много проса, а также 16 борозд, которые, судя по всему, использовались для отвода воды и обеспечения сухости в помещении. Специалистам удалось узнать, что здание было построено из сосны, которая снижала влажность внутри здания и защищала зерно от вредителей.
Ученые полагают, что зернохранилище использовалось в течение ста лет, после чего оно сгорело.
Две тысячи лет назад это место было отдаленной пограничной областью вдоль Китайской стены, однако амбар построен по довольно высоким стандартам тогдашнего зодчества, а значит это место было не таким уж «глухим и диким» краем, как считалось ранее, пишет China Science.
Екатерина Гура