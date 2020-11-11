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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях обсуждают одинаковых студенток скандинавского вуза

Снимок из Норвегии похож на сбой в матрице.

Пользователь Reddit с ником IanMazgelis опубликовал на ресурсе фото, сделанное во время лекции в одном из скандинавских вузов. Автор подписал снимок как «море светлых волос».

Абсолютно одинаковый цвет волос студенток и их прически быстро привлекли внимание пользователей, и снимок перекочевал в другие соцсети, где стал вирусным.

Комментируя увиденное, пользователи из Скандинавии подтвердили, что такая картина для них довольно типична и такой цвет волос (его называют «темный блонд») очень распространен.

В комментариях даже нашлись эксперты, которые опознали учебное заведение. Оказалось, что фото сделано в Норвежской школе экономики, где почти 70 процентов студентов отделения маркетинга — девушки.

Екатерина Гура

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