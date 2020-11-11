18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как чайки подстраиваются к графику городских жителей
Гибкость поведения птиц помогает им лучше адаптироваться в городской среде.
Команда специалистов из Бристольского университета решила больше узнать о поведении и жизни городских чаек. Для этого они прикрепили
Ученые следили за птицами на протяжение нескольких месяцев и сделали интересные выводы.
Например, возле мусорного центра птицы собирались в часы открытия, закрытия и прибытия мусорных контейнеров. К школе они слетались во время перемен, когда дети выходили на обед и прогулку. А вот в общественном парке их активность,
Специалисты отмечают, что чайки быстро запоминают время и место активности людей, когда эти факторы увеличивают шансы птиц на получение корма. Именно эта особенность чаек помогает им так активно процветать в городах.
Екатерина Гура