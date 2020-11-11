Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 ноябряЗаключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, как чайки подстраиваются к графику городских жителей

Гибкость поведения птиц помогает им лучше адаптироваться в городской среде.

Источник: AP 2020

Команда специалистов из Бристольского университета решила больше узнать о поведении и жизни городских чаек. Для этого они прикрепили GPS-датчики к 12 птицам, обитающим в разных районах: в общественном парке, возле школы и возле мусорного центра.

Ученые следили за птицами на протяжение нескольких месяцев и сделали интересные выводы.

Оказалось, что чайки подстраивают свой график кормления в соответствии с деятельностью человека.
News
Чайка пыталась украсть хлеб прямо из магазина (видео)

Например, возле мусорного центра птицы собирались в часы открытия, закрытия и прибытия мусорных контейнеров. К школе они слетались во время перемен, когда дети выходили на обед и прогулку. А вот в общественном парке их активность, по-видимому, соответствовала наличию естественных источников пищи, таких как насекомые и дождевые черви, и особо не зависела от человеческого фактора.

Специалисты отмечают, что чайки быстро запоминают время и место активности людей, когда эти факторы увеличивают шансы птиц на получение корма. Именно эта особенность чаек помогает им так активно процветать в городах.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах
Рассадники инфекции: где заражаются COVID-19
В Госдуме оценили шансы продления новогодних каникул
Березовый гриб подавил размножение частиц коронавируса
Американец засадил туями выбоины на дороге
Солдатский досуг и застолья: уникальные снимки Первой мировой
В соцсетях обсуждают одинаковых студенток скандинавского вуза
Здоровье
В Хабаровске осуждена мастер маникюра, вырывавшая ногти клиентам Она проводила платные семинары для других мастеров.
Hi-Tech
Названы проблемы новых Mac с процессорами от Apple Что уже известно
Авто
Новый CheryExeed TXL: тест-драйв китайского премиума CheryExeed TXL — это не просто новый автомобиль в модельной линейке китайского бренда. Он стоит особняком, ведь его главная миссия — совершить быстрое наступление в классе премиальных кроссоверов. Получится ли?
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Россиян будут штрафовать за шашлык на собственной даче
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Такого раньше не было. В России историю ВОВ расскажет «Поезд Победы»
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Российские звезды и их сыновья в одном возрасте
Как и на чем зарабатывают богатенькие звёзды
Алсу призналась, почему не показывает сына
Леди
Бытовая техника и товары для красоты: как сэкономить на распродаже Пришло время нереальных скидок
Новости партнеров
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь