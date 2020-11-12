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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удивительное спасение собаки во время тайфуна попало на видео

Герои рядом.

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Житель Филиппин не побоялся рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти собаку во время наводнения.

Трогательное видео сняли в Марикине — одном из наиболее пострадавших городов из-за тайфуна «Вамко». Мужчина проплыл по мутному потоку, чтобы доставить собаку в соседнее здание, где укрывались местные жители.

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«Я просто восхищаюсь тем, как храбро этот человек спас собаку из затопленного дома», — сказала женщина по имени Шерил, которая наблюдала за происходящим.

21-й по счету тайфун в этом сезоне обрушился на Филиппины в среду вечером. Скорость ветра достигала 129 километров в час. Ливни вызвали сильное наводнение в столице страны Маниле и других городах провинции Кесон.

В регионе не работает общественный транспорт, закрыты аэропорты и морской порт, приостановлена деятельность госучреждений, жителей эвакуируют. По предварительным данным, тайфун привел к гибели одного человека.

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Анна Лысенко

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