13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удивительное спасение собаки во время тайфуна попало на видео
Герои рядом.
Житель Филиппин не побоялся рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти собаку во время наводнения.
Трогательное видео сняли в Марикине — одном из наиболее пострадавших городов
«Я просто восхищаюсь тем, как храбро этот человек спас собаку из затопленного дома», — сказала женщина по имени Шерил, которая наблюдала за происходящим.
21-й по счету тайфун в этом сезоне обрушился на Филиппины в среду вечером. Скорость ветра достигала 129 километров в час. Ливни вызвали сильное наводнение в столице страны Маниле и других городах провинции Кесон.
В регионе не работает общественный транспорт, закрыты аэропорты и морской порт, приостановлена деятельность госучреждений, жителей эвакуируют. По предварительным данным, тайфун привел к гибели одного человека.
Анна Лысенко