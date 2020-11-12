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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похожего на пришельца кальмара заметили возле Австралии

Длина его тела может достигать 8 метров.

Источник: Osterhage et al. (PLOS ONE, 2020) CC BY

В водах Австралии впервые заметили кальмара Magnapinna — существо необычного вида, которое удается увидеть крайне редко и на большой глубине.

Загадочное создание обитает на глубине больше 2 км, сообщает NewScientist. Длина его тела с учетом рук достигает 8 метров, а длина рук в 20 раз превосходит длину мантии, на которой красуется большой плавник.

Свои длинные руки кальмары Magnapinna используют для поимки добычи, обитающей на дне океана.

Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) заметили кальмара во время подводных съемок в Большом Австралийском заливе на юге континента.

«Их очень редко можно увидеть по всему миру», — прокомментировала находку исследователь Дебора Остерхейдж из CSIRO. Ранее в Южном полушарии было зарегистрировано только три наблюдения Magnapinna.

Анна Лысенко

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