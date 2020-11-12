14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Похожего на пришельца кальмара заметили возле Австралии
Длина его тела может достигать 8 метров.
В водах Австралии впервые заметили кальмара Magnapinna — существо необычного вида, которое удается увидеть крайне редко и на большой глубине.
Загадочное создание обитает на глубине больше 2 км, сообщает NewScientist. Длина его тела с учетом рук достигает 8 метров, а длина рук в 20 раз превосходит длину мантии, на которой красуется большой плавник.
Свои длинные руки кальмары Magnapinna используют для поимки добычи, обитающей на дне океана.
Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) заметили кальмара во время подводных съемок в Большом Австралийском заливе на юге континента.
«Их очень редко можно увидеть по всему миру», — прокомментировала находку исследователь Дебора Остерхейдж из CSIRO. Ранее в Южном полушарии было зарегистрировано только три наблюдения Magnapinna.
Анна Лысенко