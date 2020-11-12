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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьница из Австралии сшила вечернее платье из шелухи манго (фото)

На наряд ушло 700 плодов и несколько месяцев работы.

18-летняя ученица старшей школы из Северного Квинсленда по имени Джессика Коллинз сшила себе вечернее платье из необычного материала. Ей нужно было сделать наряд в качестве проектной работы на курсе дизайна и технологии, и к этой задаче она подошла креативно.

Сшив платье из обычной ткани, Джессика украсила его юбку высушенной шелухой от косточек манго.

Дело в том, что семья девушки занимается выращиванием этих фруктов на продажу, но поскольку в супермаркеты и на рынки они отправляют только высококачественные плоды определенного стандарта, многие манго просто не проходят отбор и остаются невостребованными. Наблюдая за тем, как гниют фрукты, Джессика решила хоть как-то их использовать.

В течение нескольких месяцев она отбирала плоды, отделяла мякоть от косточек и аккуратно снимала с последних шелуху, которая в итоге и стала декором платья.

Шелуху девушка очищала и высушивала, после чего пришивала получившиеся пластины к готовому платью. В итоге на наряд у нее ушло 700 манго, а готовый вес изделия составил около 5 килограммов, пишет ABC Brisbane.

Своим примером Коллинз хочет популяризировать использование шелухи манго в текстильной промышленности, тем самым сократив отходы садоводства и создав новый натуральный материал.

Екатерина Гура

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