17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведя из США переселили на новое место из-за его преступной деятельности
Хищник неоднократно воровал еду из круглосуточного магазина на заправке.
Сотрудники Калифорнийского департамента дикой природы объявили о том, что поймали и насильно перевезли на новое место жительства в дикую природу
Преступные похождения косолапого каждый раз попадали на камеры видеонаблюдения, после чего ролики публиковались в социальных сетях.
Как рассказали в природоохранной организации, медведя они поймали с поличным во время его последнего вторжения в магазин. Специалисты выяснили, что воришкой оказался 16-летний самец. Его перевезли на безопасное расстояние подальше в лес, пишет Upi.
Екатерина Гура