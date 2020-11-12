Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
14Новые карантины в странах Европы
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведя из США переселили на новое место из-за его преступной деятельности

Хищник неоднократно воровал еду из круглосуточного магазина на заправке.

Сотрудники Калифорнийского департамента дикой природы объявили о том, что поймали и насильно перевезли на новое место жительства в дикую природу медведя-воришку. Хищник стал интернет-знаменитостью после того, как несколько раз заходил в круглосуточный магазин на заправочной станции Chevron в Кингс-Бич и прямо на месте поедал продукты с полок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Преступные похождения косолапого каждый раз попадали на камеры видеонаблюдения, после чего ролики публиковались в социальных сетях.

Как рассказали в природоохранной организации, медведя они поймали с поличным во время его последнего вторжения в магазин. Специалисты выяснили, что воришкой оказался 16-летний самец. Его перевезли на безопасное расстояние подальше в лес, пишет Upi.

Екатерина Гура

Читайте также
Калви освободили из-под домашнего ареста
Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 1991 года
Первая из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от COVID
Швеция признала ошибкой свой прогноз о второй волне коронавируса
Ученые нашли способ быстро очистить организм от алкоголя
Снимки красных стен и советского метро победили в фотоконкурсе
Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального
Hi-Tech
Опубликованы фото компьютерной томографии мумий На них видно все
Авто
Найден способ избежать замерзания светодиодных фар Финны придумали специальную пленку
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Беременная Кети Топурия в роскошном мини-платье восхитила сеть Звезда ждет второго ребенка
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь