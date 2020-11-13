14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Омский студент для учебы онлайн вынужден забираться на березу
Чтобы поймать сигнал, он должен подняться на высоту 8 метров в лесу.
Живущий в Омской области студент Алексей Дудоладов посещает виртуальные пары, сидя на березе на высоте около 8 метров над землей.
Дерево растет в лесу в 300 метрах от его родной деревни Станкевичи Называевского района. Только там студент Омского института водного транспорта может поймать достаточно сильный для видеосвязи сигнал.
Дудоладов записал видеоролик, в котором рассказал о трудностях дистанционного обучения во время пандемии. Он обратился к губернатору области Александру Буркову с вопросом, как студентам решить проблему плохой связи и не быть исключенными за «прогулы».
На обращение студента отреагировал глава района Юрий Безлепкин. В беседе с изданием «Подъём» он признал проблему со связью в районе и предложил Дудоладову приезжать в административный центр, где связь получше.
«Сложности есть, и не только в Станкевичах, и Редком тоже. Можно приехать сюда, в центр, село Путь Социализма, 17 километров, правда, можно в школе наговориться. У него условия есть, транспорт есть. Но мы свяжемся с ним. Не знаю, чем помочь сможем, но попробуем», — сказал Безлепкин.
В министерстве образования Омской области тоже отреагировали на проблемную ситуацию.
«При переходе на дистанционный формат обучения там, где
Анна Лысенко