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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Омский студент для учебы онлайн вынужден забираться на березу

Чтобы поймать сигнал, он должен подняться на высоту 8 метров в лесу.

Живущий в Омской области студент Алексей Дудоладов посещает виртуальные пары, сидя на березе на высоте около 8 метров над землей.

Дерево растет в лесу в 300 метрах от его родной деревни Станкевичи Называевского района. Только там студент Омского института водного транспорта может поймать достаточно сильный для видеосвязи сигнал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дудоладов записал видеоролик, в котором рассказал о трудностях дистанционного обучения во время пандемии. Он обратился к губернатору области Александру Буркову с вопросом, как студентам решить проблему плохой связи и не быть исключенными за «прогулы».

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На обращение студента отреагировал глава района Юрий Безлепкин. В беседе с изданием «Подъём» он признал проблему со связью в районе и предложил Дудоладову приезжать в административный центр, где связь получше.

«Сложности есть, и не только в Станкевичах, и Редком тоже. Можно приехать сюда, в центр, село Путь Социализма, 17 километров, правда, можно в школе наговориться. У него условия есть, транспорт есть. Но мы свяжемся с ним. Не знаю, чем помочь сможем, но попробуем», — сказал Безлепкин.

В министерстве образования Омской области тоже отреагировали на проблемную ситуацию.

«При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задаёт вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Анна Лысенко

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