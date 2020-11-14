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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как рыба может спасти мир в случае ядерной войны

Пустые полки магазинов во время пандемии COVID-19 напомнили миру, что продовольственная система уязвима. Даже самые богатые страны могут пережить настоящий продуктовый коллапс в случае серьезного глобального вызова.

Источник: Reuters

Команда европейских и канадских исследователей, изучающих океан и рыбный промысел, решила узнать, может ли рыба остаться доступной и тем самым спасти голодающее человечество в случае ядерной войны и последующей продовольственной катастрофы.

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Предыдущие исследования других ученых показали, что даже локальная ядерная война будет иметь глобальные последствия для планеты. Ядерные взрывы могут вызвать огромные пожары. Сажа и дым в атмосфере будут блокировать солнечный свет, как после крупных извержений вулканов. Это существенно охладит планету на несколько лет и оставит землян без урожая.

Например, моделирование показало, что даже небольшая ядерная война между Индией и Пакистаном снизит общее мировое производство кукурузы, пшеницы, риса и сои примерно на 10% в течение пяти лет.

Естественно предположить, что в такой ситуации человечество будет рассчитывать на рыбный промысел больше, чем когда-либо. Но влияние гипотетической ядерной катастрофы на рыболовство до сих пор почти не изучалось.

В исследовании, опубликованном в PNAS, ученые смоделировали шесть сценариев ядерной войны и показали, как они повлияют на улов и спрос на рыбу во всем мире.

В одном из сценариев в ядерную войну «вступают» США и Россия. В этом случае мировые урожаи резко сократятся минимум на десятилетие. В течение первого года или двух вылов рыбы вырастет на 30%. Но затем он резко сократится на 70% из-за того, что биомасса рыб в мировом океана упадет.

Все сценарии показали, что рыба не сможет уберечь человечество от продовольственной катастрофы из-за ее чрезмерного вылова, который сейчас наблюдается. Однако ученые также установили, что глобальное сокращение вылова рыбы и более жесткое регулирование позволят «нарастить» биомассу рыб в Мировом океане. В случае катастрофы это создаст своеобразную «подушку безопасности», и за счет рыбы можно будет покрыть минимум 43% сегодняшнего мирового производства животного белка.

Анна Лысенко

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