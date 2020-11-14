В США освободили мужчину, приговоренного к 505 годам заключения

Окружной суд Лос-Анджелеса приказал освободить «без промедления» заключенного Хуана Карлоса Серези, приговоренного в 1991 году к 505 годам заключения.
Судья принял решение сократить срок Серези до 29 лет, которые тот уже провел за решеткой, сообщает CNN. «Это чудо», — отреагировал 73-летний мужчина на новость, которую услышал от своей дочери. Получив шесть пожизненных сроков, он и не надеялся когда-либо выйти на свободу.
Серези и еще троих человек приговорили к «драконовским» срокам за отмывание денег для наркокартеля на сумму более 300 миллионов долларов. В тюрьме он успел получить диплом младшего специалиста и отличался примерным поведением.