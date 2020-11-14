Блогер показал, как коронавирус «убивает» вкусовые ощущения

Житель американского штата Нью-Джерси подхватил коронавирус и временно потерял обоняние и вкус. Но друзья не поверили, что он действительно ничего не ощущает, и потребовали доказательств.
Тогда 30-летний Рассел Доннелли устроил настоящую видеодемонстрацию. Сперва он проглотил большую луковицу, затем выпил рюмку концентрированного лимонного сока без сахара, а завершил «трапезу» острой чесночной пастой. Все это он проделал на камеру, ни разу не скривившись.
Опубликованное в соцсетях видео стало вирусным, собрав более 16,3 миллиона просмотров.