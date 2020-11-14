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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер показал, как коронавирус «убивает» вкусовые ощущения

Видео для сильных духом.

Житель американского штата Нью-Джерси подхватил коронавирус и временно потерял обоняние и вкус. Но друзья не поверили, что он действительно ничего не ощущает, и потребовали доказательств.

Тогда 30-летний Рассел Доннелли устроил настоящую видеодемонстрацию. Сперва он проглотил большую луковицу, затем выпил рюмку концентрированного лимонного сока без сахара, а завершил «трапезу» острой чесночной пастой. Все это он проделал на камеру, ни разу не скривившись.

@rustardlikemustard

Covid taste testing. This is the craziest sensation. ##covid19 ##fyp ##MyHobby ##fineart

♬ original sound - rustardlikemustard

Опубликованное в соцсетях видео стало вирусным, собрав более 16,3 миллиона просмотров.

Анна Лысенко

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