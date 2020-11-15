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15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новорожденного восточного черного носорога показали на видео

В мире таких осталось меньше тысячи.

В британском городе Честер родился редкий восточный черный носорог.

Честерский зоопарк поделился кадрами с малышкой, которая делает первые шаги и уже начинает играть со своей мамой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрители еще не знают, как назовут новорожденную. Они обратились к своим подписчикам в соцсетях и предложили проголосовать за один из трех вариантов: Касулу (город в Танзании), Коши (что означает «попробовать») и Каари («маленькая девочка», «доченька»).

Восточный черный носорог (Diceros bicornis michaeli) — это подвид черного носорога, встречающийся почти исключительно в Танзании. В мире осталось меньше тысячи таких животных.

Анна Лысенко

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