15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новорожденного восточного черного носорога показали на видео
В мире таких осталось меньше тысячи.
В британском городе Честер родился редкий восточный черный носорог.
Честерский зоопарк поделился кадрами с малышкой, которая делает первые шаги и уже начинает играть со своей мамой.
Смотрители еще не знают, как назовут новорожденную. Они обратились к своим подписчикам в соцсетях и предложили проголосовать за один из трех вариантов: Касулу (город в Танзании), Коши (что означает «попробовать») и Каари («маленькая девочка», «доченька»).
Восточный черный носорог (Diceros bicornis michaeli) — это подвид черного носорога, встречающийся почти исключительно в Танзании. В мире осталось меньше тысячи таких животных.
Анна Лысенко