На дороге в Приморье водителей встретил «тигриный патруль» (видео)

15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В середине ноября жители Приморья на одной из дорог в северном районе края встретили двух амурских тигрят. Молодые хищники вышли на трассу и с интересом в течение нескольких минут издалека рассматривали автомобиль, после чего скрылись в лесу.
Благодаря такому любопытству, люди в машине сумели снять тигрят на видео, а затем связались со Службой охотничьего надзора Приморского края.
Кроме того, осмотрев место съемки, они нашли следы и взрослого тигра. По словам специалистов, тигрята гуляли вместе со своей мамой, которая в силу возраста и опыта, решила не показываться на глаза людям и терпеливо дожидалась детенышей рядом в лесу.
Екатерина Гура