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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дороге в Приморье водителей встретил «тигриный патруль» (видео)

Котята-подростки из любопытства вышли посмотреть на машину.

В середине ноября жители Приморья на одной из дорог в северном районе края встретили двух амурских тигрят. Молодые хищники вышли на трассу и с интересом в течение нескольких минут издалека рассматривали автомобиль, после чего скрылись в лесу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря такому любопытству, люди в машине сумели снять тигрят на видео, а затем связались со Службой охотничьего надзора Приморского края.

Специалисты выяснили, что хищникам на видео всего четыре-пять месяцев и такое любопытство и беспечность для них очень типичны.

Кроме того, осмотрев место съемки, они нашли следы и взрослого тигра. По словам специалистов, тигрята гуляли вместе со своей мамой, которая в силу возраста и опыта, решила не показываться на глаза людям и терпеливо дожидалась детенышей рядом в лесу.

Екатерина Гура

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