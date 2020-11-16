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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бродячая кошка сама нашла дом для своих шестерых котят

Она просто привела их к женщине, которая ее кормила.

Жительница канадского города Квебек по имени Лизианна внезапно стала хозяйкой сразу семи кошек, правда, сейчас она пытается найти им новый дом.

История началась полгода назад, когда к ней в сад стала приходить бездомная кошка. Женщина пожалела животное и начала его подкармливать. Она даже дала кошке имя — Усаги.

Со временем их отношения стали более дружескими, но Лизианна заметила, что кошка беременна. Попытки ее поймать заканчивались провалом — Усаги приходила перекусить, а потом снова пропадала.

Но все изменилось через пару месяцев, когда Лизианна увидела на своем крыльце маму-кошку и шестерых подросших котят. Видимо, бездомная хищница окончательно убедилась, что здесь безопасно, а потому, один за другим перенесла сюда своих котят.

Появление такой большой компании стало для женщины большим сюрпризом, но она решила им помочь и устроила теплое и безопасное местечко в одной из комнат. Она также связалась с местной зоозащитной организацией Chatons Orphelins Montréal, сотрудники которой помогли ей вылечить малышей от паразитов и инфекций и уже подыскивают им новые семьи.

Маму-кошку Лизианна решила стерилизовать и оставить себе, ведь она уже успела сильно к ней привязаться. А единственного пятнистого котенка забрала к себе ее подруга, пишет Unilad.

Екатерина Гура

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