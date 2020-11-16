18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бродячая кошка сама нашла дом для своих шестерых котят
Она просто привела их к женщине, которая ее кормила.
Жительница канадского города Квебек по имени Лизианна внезапно стала хозяйкой сразу семи кошек, правда, сейчас она пытается найти им новый дом.
История началась полгода назад, когда к ней в сад стала приходить бездомная кошка. Женщина пожалела животное и начала его подкармливать. Она даже дала кошке имя — Усаги.
Со временем их отношения стали более дружескими, но Лизианна заметила, что кошка беременна. Попытки ее поймать заканчивались провалом — Усаги приходила перекусить, а потом снова пропадала.
Но все изменилось через пару месяцев, когда Лизианна увидела на своем крыльце
Появление такой большой компании стало для женщины большим сюрпризом, но она решила им помочь и устроила теплое и безопасное местечко в одной из комнат. Она также связалась с местной зоозащитной организацией Chatons Orphelins Montréal, сотрудники которой помогли ей вылечить малышей от паразитов и инфекций и уже подыскивают им новые семьи.
Екатерина Гура