09:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки животных этого года
От насекомых и рыб до африканских хищников
Пользователи приложения Agora выбрали лучшие снимки международного конкурса #Animals2020. Заявки на участие принимались с 28 августа по 11 сентября, а затем в несколько этапов проходили отборочные туры с голосованием.
В итоге в середине ноября были объявлены финалисты и победитель. Им стал фотограф из Индонезии Мартин Ринтинг с ником jjnmatt со своим снимком игуаны в цветах подсолнуха. Ему достался главный приз в размере тысячи долларов.
В топ-50 лучших снимков животных также попал фотограф из Москвы Юра Борщев со снимком «Игра теней».
Всего в фотоконкурсе приняли участие 13 888 фотографий со всего мира.
Екатерина Гура