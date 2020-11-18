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09:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки животных этого года

От насекомых и рыб до африканских хищников

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Пользователи приложения Agora выбрали лучшие снимки международного конкурса #Animals2020. Заявки на участие принимались с 28 августа по 11 сентября, а затем в несколько этапов проходили отборочные туры с голосованием.

В итоге в середине ноября были объявлены финалисты и победитель. Им стал фотограф из Индонезии Мартин Ринтинг с ником jjnmatt со своим снимком игуаны в цветах подсолнуха. Ему достался главный приз в размере тысячи долларов.

В топ-50 лучших снимков животных также попал фотограф из Москвы Юра Борщев со снимком «Игра теней».

Всего в фотоконкурсе приняли участие 13 888 фотографий со всего мира.

Екатерина Гура

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