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11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Граффити на стене во Флоренции приписали Микеланджело

Искусствовед доказал, что старая городская легенда — чистая правда.

На стене Палаццо Веккьо во Флоренции можно заметить выцарапанный неизвестной рукой профиль мужчины. На первый взгляд, это дело рук какого-нибудь уличного художника из прошлого, который не питал особого уважения к одному из самых известных дворцов в городе.

Но флорентийские экскурсоводы издавна пересказывают местную легенду, что профиль выцарапал сам Микеланджело. В своем недавнем исследовании искусствовед Адриано Маринаццо, куратор Музея искусств Muscarelle, заявляет, что это чистая правда.

В итальянском журнале Art e Dossier историк искусств отмечает, что «граффити Микеланджело» поразительно напоминает другой рисунок художника, который хранится в Лувре.

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Маринаццо прославился, установив авторство Микеланджело в отношении одного из самых ранних эскизов Сикстинской капеллы. Сейчас искусствовед работает над книгой, посвященной знаменитым произведениям искусства Ватикана. В ходе исследований он подробно изучил эскиз из Франции.

«Я смотрел на этот лист из Лувра, и меня осенило, — рассказал он Брайану Баучеру из Artnet News. — Вау! Ведь это похоже на тот самый профиль!».

Маринаццо указал на сходство орлиных носов, кудрявых волос и выдающихся адамовых яблок. Он также обратил внимание на заметку Микеланджело на полях рисунка: «Кто бы мог сказать, что это моя рука?» Искусствовед утверждает, что это загадочное послание — намек на то, что граффити тоже принадлежит руке великого художника.

Учитывая важность Палаццо Веккьо, охрана здания вряд ли позволила бы неизвестному художнику выцарапать изображение на фасаде, пишет исследователь. Реставраторы XIX века оставили портрет нетронутым, что также указывает на его ценность.

Маринаццо утверждает, что Микеланджело создал граффити в 1504 году, когда он приехал в город для работы над сценой сражения для Палаццо Веккьо, а также чтобы наблюдать за установкой статуи Давида возле ратуши. К этому моменту 29-летний скульптор уже был знаменитым.

Считается, что профиль на стене изображает художника Франческо Граначчи, работавшего с Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлем.

Анна Лысенко

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