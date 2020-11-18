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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Индонезии стал миллионером благодаря метеориту

Небесный камень принес ему сумму размером с 30-летний оклад.

Работающий гробовщиком 33-летний индонезиец Джосуа Хутагалунг как раз заканчивал заказ у себя во дворе, когда услышал необычный грохот.

В эту секунду в его веранду врезался метеорит размером с футбольный мяч, сообщает The Sun.
«Он был очень горячим, из-за чего его было сложно поднять, поэтому моя жена выкопала его мотыгой, после чего мы занесли его внутрь», — рассказал житель Коланга.

Камень весом 2,2 кг Хутагалунг продал одному из коллекционеров, получив за него 1,8 миллиона долларов США, что примерно соответствует его 30-летнему окладу.

По словам экспертов, возраст углеродистого хондрита CM½ составляет около 4,5 миллиарда лет. Важнейшая находка сейчас хранится в Центре изучения метеоритов Университета штата Аризона. Она может содержать уникальные аминокислоты — подсказки для разгадки происхождения жизни, говорят астрономы.

Анна Лысенко

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