19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
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19 ноября.
Эль-Прогресо, Гондурас
Жители затопленного ураганом «Йота» города Эль-Прогресо на севере Гондураса. Сейчас «Йота» понижен до уровня тропический шторм.
В середине ноября на страны Карибского региона обрушился ураган «Йота». Специалисты присвоили ему самую большую, пятую, категорию. За несколько дней ураган нанес колоссальный ущерб Колумбии, Никарагуа, Гондурасу, Сальвадору и Панаме.