Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото дня

Новости Mail.ru представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Наверх
AFP 2020
1/1

19 ноября.

Эль-Прогресо, Гондурас

Жители затопленного ураганом «Йота» города Эль-Прогресо на севере Гондураса. Сейчас «Йота» понижен до уровня тропический шторм.

В середине ноября на страны Карибского региона обрушился ураган «Йота». Специалисты присвоили ему самую большую, пятую, категорию. За несколько дней ураган нанес колоссальный ущерб Колумбии, Никарагуа, Гондурасу, Сальвадору и Панаме.

В России утвердили новый порядок выплаты больничных
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса
Суд арестовал зампреда правительства Московской области
Израильские ученые заявили, что нашли способ борьбы со старением
В России замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин
Путин заявил, что у россиян есть обоснованные претензии к власти
Дания заявила об исчезновении COVID у норок после их истребления
Hi-Tech
В Россию привезли новинку Xiaomi по отличной цене Smart Heated Parka — возможно, самый популярный товар для зимы после айфона
Кино
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой Спортивный комментатор сообщил, что его пригласили на кастинг в шоу «Звезды сошлись»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Шепелев показал редкое фото сына от Фриске Платону уже 7 лет
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь