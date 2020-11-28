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День в истории: 28 ноября
День рождения Александра Блока, крупнейшая авиакатастрофа в Антарктиде и другие памятные события этого дня.
28 ноября 1365 года был основан древнейший монастырь российской столицы — Чудов монастырь. Соборный храм монастыря посвятили Чуду святого Архистратига Михаила в Хонех, отсюда и название.
А появлению Великой Лавры на Ивановской площади Московского Кремля предшествовало, согласно легенде, чудесное исцеление Тайдулы, ослепшей матери хана Золотой Орды Джанибека. Хан вызвал в Орду митрополита Киевского и всея Руси Алексия, чтобы тот вылечил женщину. Митрополит вернул Тайдуле зрение и в благодарность получил земельный участок в Кремле, где заложил церковь и основал при ней мужской монастырь.
Монастырь, в котором крестили младенцев царского рода и хоронили аристократию, был разрушен в 1929—1932 годах.
28 ноября 1820 года в немецком городе Бармен (ныне район Вупперталя) родился основоположник коммунистической идеологии, немецкий философ Фридрих Энгельс. Отец Фридриха был преуспевающим текстильным фабрикантом, у мальчика было восемь братьев и сестер.
Энгельс начал самостоятельную жизнь в 17 лет. По настоянию отца он оставил гимназию и стал продавцом в семейной торговой фирме в Бармене. Фридрих обучался на торгового работника, подрабатывал корреспондентом и посещал лекции по философии в университете.
Поворотным пунктом в биографии Энгельса станет встреча с Карлом Марксом, изучение политической экономии и двухлетнее пребывание в Англии, где он будет изучать жизнь рабочего класса. После этих событий Энгельс приступит к написанию своих основных трудов.
28 ноября 1880 года родился поэт Александр Блок, классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма. Отец Блока был юристом и профессором Варшавского университета. Он происходил из дворянского рода. Мать была дочерью ректора
Блока с рождения окружали бабушка, прабабушка, мать, тетки, няня. Они обожали и баловали малыша. Лучшим другом будущего поэта стал дедушка. Профессор Бекетов часто носил его на руках и показывал кораблики на реке или играл с ним в разбойников, переворачивая квартиру вверх дном.
В пять лет мальчик сочинил свои первые стихи.
28 ноября 1979 года новозеландский авиалайнер McDonnell Douglas DC-10−30, выполнявший экскурсионный рейс через Антарктиду, врезался в склон горы Эребус, самого южного действующего вулкана на Земле, и разрушился.
В катастрофе погибли все находившиеся на его борту 257 человек — 237 пассажиров и 20 членов экипажа. Причиной катастрофы стал неверный план полета: самолет сбился с курса и столкнулся с горой в 44 километрах к востоку от заданного маршрута.
Катастрофа рейса 901 до сих пор является самой крупной авиакатастрофой в истории Новой Зеландии.