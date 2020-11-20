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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США ищут 150 миллионов, спрятанных гангстером времен сухого закона

Они могут быть спрятаны под Нью-Йорком.

Сразу три команды искателей сокровищ отправились в давно заброшенные туннели под Нью-Йорком, чтобы наконец отыскать легендарные сокровища, якобы спрятанные 85 лет назад гангстером Голландцем Шульцем.

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По предположениям, Голландец Шульц перед смертью мог спрятать от 50 до 150 миллионов долларов, в том числе золотые монеты, бриллианты, ценные бумаги и другие сокровища, сообщает Live Science. Якобы гангстер спрятал их в сейф и закопал либо в самом городе, либо на севере штата Нью-Йорк.

Существование этого сокровища не было доказано, тем не менее, его периодически пытаются отыскать, начиная с октября 1935 года, когда Шульца застрелили в ресторане Ньюарка.

Шульц не был голландцем. Вопреки прозвищу, он происходил из семьи немецких евреев. Он примкнул к преступникам в подростковом возрасте, занимался взломами, рэкетом, незаконными ставками, а позже стал контролировать поставки алкоголя в Бронксе, получив прозвище «пивной барон».

Шульц прославился особо жестокими пытками и расправами. На момент смерти он также был одним из самых богатых гангстеров Нью-Йорка.

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Слухи о сокровищах Шульца подпитывают его слова на смертном одре. Под действием морфина гангстер бредил о миллионах и ценных бумагах. Кроме того, Шульц не хранил деньги в банке, но ни семья, ни соратники его сокровищ не унаследовали.

Адвокат Шульца Дикси Дэвис утверждал, что видел «большой ящик, полный денег, облигаций и монет». По его словам, Шульц говорил о том, чтобы закопать добычу, чтобы она не досталась властям.

Анна Лысенко

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