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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Легендарный телескоп Аресибо снесут

Огромная потеря для астрономов.

Знаменитый радиотелескоп Аресибо на территории астрономической обсерватории в Пуэрто-Рико будет снесен, заявили в Национальном научном фонде (США).

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Расположенную в естественной карстовой воронке конструкцию намерены демонтировать, пока она не рухнула. Проблемы с конструкцией начались 10 августа, когда вспомогательный трос выскользнул из гнезда и повредил антенну внизу, сообщает The New York Times.

Обсерватория наняла три группы инженеров для оценки дальнейших рисков. Они все еще продолжали работу, когда 6 ноября оборвался один из основных тросов, поддерживающих платформу приемника.

Инженеры пришли к выводу, что оставшиеся тросы не смогут нести нагрузку и дальше, что ставит под угрозу обсерваторию и ее сотрудников, при этом отремонтировать конструкцию не удастся.

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Пока в Аресибо не знают, сколько времени займет вывод обсерватории из эксплуатации и во сколько это обойдется. Предполагается, что некоторые объекты все же будут сохранены, в том числе центр для посетителей и лазерный радар, который используется для зондирования атмосферы и ионосферы.

Телескоп начали строить в 1960 году для исследования ионосферы Земли. Позже его стали использовать для изучения Солнечной системы, поиска внеземных цивилизаций и защиты планеты от астероидов-убийц. С помощью этого передатчика 16 ноября 1974 года было отправлено «Послание Аресибо» в направлении шарового звёздного скопления М13. Аресибо вошел и в мировую культуру — здесь снимали немало фильмов, в том числе популярный «Контакт».

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Анна Лысенко

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