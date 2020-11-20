15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Легендарный телескоп Аресибо снесут
Огромная потеря для астрономов.
Знаменитый радиотелескоп Аресибо на территории астрономической обсерватории в
Расположенную в естественной карстовой воронке конструкцию намерены демонтировать, пока она не рухнула. Проблемы с конструкцией начались 10 августа, когда вспомогательный трос выскользнул из гнезда и повредил антенну внизу, сообщает The New York Times.
Обсерватория наняла три группы инженеров для оценки дальнейших рисков. Они все еще продолжали работу, когда 6 ноября оборвался один из основных тросов, поддерживающих платформу приемника.
Инженеры пришли к выводу, что оставшиеся тросы не смогут нести нагрузку и дальше, что ставит под угрозу обсерваторию и ее сотрудников, при этом отремонтировать конструкцию не удастся.
Пока в Аресибо не знают, сколько времени займет вывод обсерватории из эксплуатации и во сколько это обойдется. Предполагается, что некоторые объекты все же будут сохранены, в том числе центр для посетителей и лазерный радар, который используется для зондирования атмосферы и ионосферы.
Телескоп начали строить в 1960 году для исследования ионосферы Земли. Позже его стали использовать для изучения Солнечной системы, поиска внеземных цивилизаций и защиты планеты от
Анна Лысенко