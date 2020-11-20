Искусствоведы Италии считают, что нашли новый рисунок Леонардо да Винчи

Итальянские искусствоведы заявили, что обнаруженный недавно рисунок Христа, может быть неизвестной работой Леонардо да Винчи. Рисунок красным мелом принадлежит частному коллекционеру и хранится в банке в Ломбардии.
Удивительное сходство с другими работами да Винчи дало специалистам повод задуматься о происхождении рисунка. Проведенные исследования показали, что эскиз с портретом Христа датируется 16 веком.
Итальянский искусствовед Анна-Лиза Ди Мария, изучавшая картину, отметила, что изображение бороды и глаз практически идентично автопортретам да Винчи.
Пока специалисты не могут сказать об авторстве рисунка наверняка, они полагают, что он мог быть написан как самим да Винчи, так и одним из его учеников, пишет The Telegraph. После завершения карантина в Италии, группа экспертов представит исследование на пресс-конференции во Флоренции. К тому времени они планируют закончить еще несколько экспертиз.