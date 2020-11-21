В Гонконге построили замок Спящей красавицы

В гонконгском парке развлечений построили гигантский замок Спящей красавицы, который более чем в два раза превышает высоту своего предшественника в американском Диснейленде.
«Замок волшебных снов» открылся для посетителей в рамках празднования 15-летия парка, сообщает Fox News.
В замке создали 13 тематических зон, вдохновленных принцессами и королевами Диснея — Ариэль, Авророй, Мулан, Покахонтас, Золушкой и другими. Их немного разбавили местными образами и персонажами, чтобы добавить региональную изюминку.
Замок собирали из 15 отдельных модулей, самый тяжелый из которых весит около 50 тонн. Чтобы построить грандиозное сооружение, потребовалось в целом четыре года. Особенностью строения стало то, что он единственный из всех замков Диснея расположен на фоне лесистых гор, которые дополняют его сказочный облик.