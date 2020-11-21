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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Гонконге построили замок Спящей красавицы

Фоном ему служат настоящие «сказочные» горы.

В гонконгском парке развлечений построили гигантский замок Спящей красавицы, который более чем в два раза превышает высоту своего предшественника в американском Диснейленде.

«Замок волшебных снов» открылся для посетителей в рамках празднования 15-летия парка, сообщает Fox News.

В замке создали 13 тематических зон, вдохновленных принцессами и королевами Диснея — Ариэль, Авророй, Мулан, Покахонтас, Золушкой и другими. Их немного разбавили местными образами и персонажами, чтобы добавить региональную изюминку.

Замок собирали из 15 отдельных модулей, самый тяжелый из которых весит около 50 тонн. Чтобы построить грандиозное сооружение, потребовалось в целом четыре года. Особенностью строения стало то, что он единственный из всех замков Диснея расположен на фоне лесистых гор, которые дополняют его сказочный облик.

Анна Лысенко

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