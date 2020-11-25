День в истории: 25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
25 ноября ежегодно отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он призван обратить внимание на проблему насилия над женщинами во всех странах планеты. Дата выбрана в память сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года.
Насилие в отношении женщин крайне распространено, присуще всем культурам и затрагивает женщин независимо от их расы, достатка, происхождения.
Женщины сталкиваются с насилием в правовой сфере и в повседневной жизни.
Отлит Царь-колокол
25 ноября 1735 года в Москве отлит Царь-колокол. Перелить разбитый колокол Александра Григорьева с добавлением металла и довести вес колокола до 10 тыс. пудов приказала императрица Анна Иоанновна в 1730 году. Работу поручили русским мастерам — Ивану Моторину и его сыну Михаилу. Формовка колокола производилась в Московском Кремле, на Ивановской площади, в огромной яме. Высота колокола с ушками составляла 6,24 м, диаметр — 6,6 м, масса — около 200 т.
Однако памятник русского литейного искусства XVIII века. ставший знаменитой московской диковинкой, так и не был водружен на колокольню: его повредили при тушении пожара в мае 1737-го. В 1837-м его превратили в монумент, установив на специальный пьедестал, созданный по проекту архитектора Огюста Монферрана.
Альфред Нобель запатентовал динамит
25 ноября 1867 года шведский химик, инженер и изобретатель Альфред Бернхард Нобель запатентовал новое взрывчатое вещество, которое он назвал «динамит» (от др. -греч. «сила»). На тот момент самым популярным взрывчатым веществом был нитроглицерин, который в чистом виде был очень опасным и неудобным для применения. Для более удобного использования взрывчатки были найдены твердые абсорбенты, которые пропитывались нитроглицерином и могли безопасно храниться в течение долгого времени. В качестве абсорбента Нобель запатентовал кизельгур. В дальнейшем состав динамита варьировался в зависимости от цели использования.
Динамит принес изобретателю немалую прибыль, послужившую основой для призового фонда Нобелевской премии, которая вручается каждый год.
Николай Пирогов
Врач, основоположник военно-полевой хирургии Пирогов Николай Иванович родился 25 ноября 1810 г. в Москве. Уже в 14 лет он, прибавив себе два года, поступил на медицинский факультет Московского университета, работает в хирургической клинике Юрьевского (ныне Тартуского) университета. После защиты докторской диссертации в 26 лет становится профессором хирургии.
Знаменитый хирург был пионером в области применения наркоза при операциях, ему же принадлежит идея накладывать гипс при переломах (до этого врачи использовали деревянный лубок).
Пирогов ввел институт сестер милосердия, а в военную историю вошел как основатель военно-полевой хирургии. В качестве педагога Николай Пирогов в 1864 году добился отмены телесных наказаний в российских школах.
«Нормандия»
25 ноября 1942 года, было подписано советско-французское соглашение, благодаря которому появилась знаменитая добровольческая эскадрилья «Нормандия». Это формирование, состоявшее из французских летчиков, действовало на советско-германском фронте против фашистов. Позже на базе эскадрильи был сформирован полк, который за доблестное участие в освобождении Белоруссии получил наименование «Неманский» — так родилось имя «Нормандия-Неман». За все время французские летчики сбили около 300 фашистских самолетов, четверо пилотов стали Героями Советского Союза.
Во время загрузки произошла ошибка.