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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайское растение научилось быть «невидимым»

Так оно спасается от людей.

Один из видов рябчиков «научился» быть практически невидимым для людей в целях самосохранения, установили ученые из Китая и Великобритании.

Многолетнее растение Fritillaria delavayi растет в горах на юго-западе Китая. Больше двух тысячелетий его используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний легких. Исследователи изучали окраску растения и обнаружили, что в ходе эволюции этот вид рябчика стал приобретать расцветку окружающих скал. При этом уровень его маскировки возрастает в регионах, где Fritillaria delavayi собирают чаще.

Как известно, многие растения используют камуфляж, чтобы быть менее заметными для травоядных. Но ученым впервые удалось обнаружить растение, которое отреагировало подобным образом на деятельность человека.

«Возможно, люди стали движущей силой развития защитных стратегий и у других видов растений, но исследований этого явления на удивление мало», — говорится в работе, опубликованной в Current Biology.

Анна Лысенко

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