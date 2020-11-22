Британца оштрафуют на 5 тысяч фунтов за громких гусей

Британцу Свену Кирби из Лидса грозит огромный штраф в размере 5 тысяч фунтов стерлингов (больше 506 тысяч рублей), если он не избавится от двух «слишком громких» гусей.
Кирби завел гусей в качестве домашних питомцев летом во время карантина. Птицы по кличке Бип-Бип и Норберт живут в его доме, носят подгузники и сопровождают мужчину на прогулках по городу. Умные гуси ходят с Кирби даже в паб, где ведут себя образцово.
Однако некоторым соседям необычные питомцы британца оказались не по душе. Они то и дело жалуются на крики Бип-Бипа и Норберта в течение дня. Местный совет предписал 34-летнему Кирби положить конец шуму в течение 4-х недель. В противном случае его оштрафуют.
Свен не представляет, как он будет жить без своих любимцев. «Такое ощущение, что социальные службы забирают моих детей», — сказал он в комментарии Mirror.