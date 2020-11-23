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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Украденная собака вернулась к хозяевам спустя шесть лет

Животное использовали для разведения.

Сотрудники Королевского общества защиты животных вернули в семью украденного шесть лет назад кокер-спаниеля. Собаку по имени Бонни украли прямо со двора ее дома в городе Дарем, графство Норфолк, в мае 2014 года.

Саймон и Кэролайн Холл пытались разыскать своего питомца в течение нескольких лет, но безрезультатно. Все изменилось в ноябре 2020 года, когда с ними связались зоозащитники.

Как оказалось, Бонни все эти годы использовали для нелегального разведения в 320 километрах от дома, но спустя шесть лет, ее просто выставили на улицу.

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К счастью, животное быстро заметили неравнодушные британцы и отнесли ее в ветеринарную клинику Террингтон-Сент-Джон, где врачи нашли чип и смогли установить ее владельцев.

Как рассказала хозяйка Бонни — 48-летняя Кэролайн, они уже не надеялись найти свою собаку, но день их воссоединения стал для них одним из самых счастливых. По словам ветеринаров, последний раз Бонни рожала несколько месяцев назад, но, несмотря на все годы тяжелой жизни и некоторые проблемы со здоровьем, в целом собака находится в хорошем состоянии.

В клинике ее простерилизовали, накормили и помогли восстановиться. Сейчас Бонни уже наслаждается спокойной жизнью в своем прежнем доме, вместе со своими любящими хозяевами и новой сестрой Джесси, пишет Metro.

Екатерина Гура

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