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18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше открыли самый глубокий бассейн в мире

Внутри есть подводные туннели, гостиничные комнаты и пещеры

В населенном пункте Мщонуве рядом с Варшавой открылся самый глубокий и современный в мире бассейн под названием Deepspot.

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Его глубина достигает 45,7 метра, а общий объем воды составляет 8 тысяч кубических метров — это примерно 27 обычных 25-метровых бассейнов.

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Бассейн находится в центре дайвинга, а потому внутри конструкции предусмотрены различные «развлечения». Например, отделка бассейна стилизована под храмы майя, внутри есть «пятиэтажные» пещеры со сталактитами, а на глубине 5 метров расположены подводные туннели и гостиничные номера.

Pierwsze nurkowanie freedivingowe na pełne 45.7m przez naszego instruktora Filipa Jakubiaka ?? Our instructor Filip Jakubiak freediving down to the bottom of the deepest part of the pool after the last fill - we have 45.7m!! ????

Опубликовано Deepspot Понедельник, 16 ноября 2020 г.

Отметим, что похожий бассейн под названием Nemo33, глубиной 33 метра, был открыт недалеко от Брюсселя в 2004 году, а в 2014 году вблизи итальянской Падуи начал свою работу 42-метровый бассейн Y-40 Deep Joy, глубина которого составляет 42 метра.

Екатерина Гура

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