18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Польше открыли самый глубокий бассейн в мире
Внутри есть подводные туннели, гостиничные комнаты и пещеры
В населенном пункте Мщонуве рядом с Варшавой открылся самый глубокий и современный в мире бассейн под названием Deepspot.
Его глубина достигает 45,7 метра, а общий объем воды составляет 8 тысяч кубических метров — это примерно 27 обычных 25-метровых бассейнов.
Бассейн находится в центре дайвинга, а потому внутри конструкции предусмотрены различные «развлечения». Например, отделка бассейна стилизована под храмы майя, внутри есть «пятиэтажные» пещеры со сталактитами, а на глубине 5 метров расположены подводные туннели и гостиничные номера.
Отметим, что похожий бассейн под названием Nemo33, глубиной 33 метра, был открыт недалеко от Брюсселя в 2004 году, а в 2014 году вблизи итальянской Падуи начал свою работу 42-метровый бассейн Y-40 Deep Joy, глубина которого составляет 42 метра.
Екатерина Гура