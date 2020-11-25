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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодая пара мигрантов пережила два «чуда» в Средиземном море

Они не только выжили в кораблекрушении, но и вернули символ своего брака.

Молодая супружеская пара мигрантов из Алжира чудом выжила по пути в Италию. Ахмед и Дуду вместе с другими 18 людьми плыли в лодке, которая затонула через 2 дня после начала плавания. Они потеряли все свои вещи, в том числе два обручальных кольца, спрятанных в рюкзаке. Как и многих других беженцев, алжирцев спасли рыбаки, сообщает CNN.

Спустя несколько недель после инцидента парня и девушку, которым едва за двадцать, ждало еще одно, небольшое, чудо. Морские спасатели из организации Open Arms натолкнулись на наполовину затонувшую лодку в Средиземном море и обнаружили в ней красный рюкзак.

Он весь покрылся ракушками и другими морскими существами, но внутри сохранились одежда, телефоны, а также обручальные кольца владельцев. Open Arms опубликовала снимки находки в соцсетях. Ахмед случайно увидел фото и узнал свой скромный багаж.

Спасатели, работающие в Средиземном море, часто находят утерянные личные вещи, но шансов вернуть их хозяевам почти нет. Так что находка стала символом веры в лучшее и для спасателей, и для мигрантов. По словам моряков, парню и девушке невероятно повезло дважды.

Находку вернут владельцам, как только для них закончится обязательный карантин.

Анна Лысенко

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