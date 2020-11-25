17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийская семья обнаружила ночью в своей ванной гигантского питона
Они проснулись от странных звуков и решили, что их грабят.
Сотрудники организации по отлову змей South East Reptile Relocations в конце ноября поделились в соцсетях пугающими кадрами ночного погрома ванной комнаты, который устроил 2,5-метровый ковровый питон.
Семья из австралийского города Голд Кост проснулась ночью от странного и громкого шума. Сначала они подумали, что их грабят, но, заглянув в ванную, супруги увидели «виновника торжества».
Оказалось, что ночью к ним в дом проник гигантский питон, который решил выбраться на волю через окно, попутно разбрасывая и разбивая все, что попадалось ему на пути.
Супруги немедленно позвонили специалистам по змеям, и те увезли рептилию в безопасное место подальше от города. Как питон попал в ванную, так и осталось загадкой, сообщает 9news.
Екатерина Гура